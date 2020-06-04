برلمان هونغ كونغ يقر قانونًا يمنع إهانة النشيد الوطني الصيني

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هونغ كونغ: صوّت برلمان هونغ كونغ الخميس لمصلحة قانون تدعمه بكين يمنع إهانة النشيد الوطني الصيني، في خطوة يشير معارضوها إلى أنها ستزيد قمع المعارضين في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأيّد 41 نائبا القانون فيما عارضه نائب واحد. لكن الكتلة المدافعة عن الديموقراطية في البرلمان رفضت التصويت وهتفت شعارات منددة به.

تزامنت جلسة التصويت مع إحياء أهالي هونغ كونغ الذكرى الـ31 لإرسال الصين مدرّعات وجنود لقمع احتجاجات مؤيدة للديموقراطية في ساحة تيان أنمين في بكين.

أثار سكان هونغ كونغ، وخصوصا جماهير كرة القدم، الذين أصدروا أصواتا للتشويش لدى عزف النشيد الوطني في مؤشر على عدم رضاهم عن حكم الصين، حفيظة بكين.

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يؤدي توجيه إهانات للنشيد الوطني الصيني إلى عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات، بموجب القانون الجديد الذي لا يزال على رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام التوقيع عليه.

وتشير المعارضة المدافعة عن الديموقراطية في المدينة إلى أن القانون مجرّد محاولة جديدة لتجريم الأصوات المعارضة بينما تسبب التشريع بسجالات بين النواب.

وتأخّرت جلسة تصويت الخميس بعدما ألقى أحد النواب سمادا برائحة كريهة في غرفة البرلمان للاحتجاج على رفض الصين الاعتراف بحملة القمع التي استهدفت تيان أنمين قبل 31 عاما. وانتقلت الجلسة لاحقا إلى غرفة أخرى حيث تم إقرار القانون على عجل.