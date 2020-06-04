39 جريحا في هجوم بسكين في مدرسة صينية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







بكين: أصيب 39 شخصا غالبيتهم من التلاميذ في هجوم بسكين وقع الخميس في مدرسة ابتدائية في جنوب الصين على ما ذكرت السلطات المحلية.

وقع الهجوم عند الساعة 08,30 (الساعة 00,30 ت غ) في كانغو في منطقة غوانغشي التي تتمع بحكم ذاتي على ما جاء في بيان للبلدية نشر على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت البلدية "أصيب 37 تلميذا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة. وقد نقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر".

Advertisements

ذكرت وسائل إعلام عدة نقلا عن السلطاتـ أن المشتبه فيه الرئيسي هو حارس يبلغ الخمسين تقريبا. وتسجل هجمات كهذه من وقت لآخر في مؤسسات تربوية في الصين. ففي يناير 2019 أصيب 20 طفلا بمطرقة في بكين في مدرسة ابتدائية.

وقبل شهرين على ذلك، قتل شاب في العشرينـ تلميذا وجرح تسعة آخرين فضلا عن استاذين في مؤسسة للتعليم التقني في يونان في جنوب غرب البلاد.

سبق لمنطقة غوانغشي أن شهدت هجوما كهذا في كانون الثاني/يناير 2017 عندما أصاب رجل 11 طفلا بسكين مطبخ في روضة أطفال.

