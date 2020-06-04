البيت الأبيض يستحضر تشرشل للرد على انتقادات توجه ترمب إلى كنيسة قريبة

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واشنطن: دافع البيت الأبيض بشدة الأربعاء عن قيام دونالد ترمب بالخروج والوقوف أمام كنيسة بالقرب من مقر الرئاسة حاملا الكتاب المقدس بيده بعد تفريق متظاهرين فجأة القوة بالغاز المسيل للدموع.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن "الرئيس أراد توجيه رسالة قوية"، مؤكدة أنه سار بذلك على خطى شخصيات عظيمة مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل.
وأوضحت أنه "عبر العصور رأينا رؤساء وقادة شهدوا لحظات قيادة ورموزا قوية جدا كانت مهمة لبلد ما (...) مثل تشرشل الذي ذهب لتفقد الأضرار الناجمة من القنابل" في لندن خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن ذلك "كان رسالة قيادة قوية للشعب البريطاني".
أشارت أيضا إلى قيام الرئيس جورج بوش الابن بشكل رمزي بإلقاء الكرة في بداية أول مبارات للبيسبول في ملعب يانكي في نيويورك بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر 2001.
وواجه ترمب انتقادات حادة بعد توجهه سيرا على الأقدام إلى كنيسة سانت جون التي تقع مقابل البيت الأبيض وتعرضت لتخريب خلال تظاهرات قبل يوم. ودان العديد من المسؤولين السياسيين والدينيين تفريق المتظاهرين بعنف للسماح بتصوير الرئيس أمام المبنى.
كما أعربوا عن أسفهم لطريقة رفع ترمب الكتاب المقدس أمام المصورين. ونددت أسقف واشنطن ماريان بود بهذه الخطوة معتبرة أنها "مهينة للغاية" واستخدام "لأمر مقدس من أجل موقع سياسي".
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