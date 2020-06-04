ارتفاع حالات الشفاء في الكويت إلى 17223 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 1473 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافتوتماثلت للشفاء في البلاد إلى 17223.
والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس ، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التحاليل
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