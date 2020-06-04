ارتفاع حالات الشفاء في الكويت إلى 17223 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 1473 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت

وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 17223.



وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التحاليل

والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس ، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.