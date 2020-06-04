ارتفاع أعداد المتظاهرين بمحيط البيت الأبيض

أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بتواصل التظاهرات في واشنطن احتجاجا على مقتل جورج فلويد، مشيرة إلى ارتفاع في أعداد المتظاهرين بمحيط البيت الأبيض.

وقالت مراسلتنا إن نقاط انتشار قوات الجيش في واشنطن لم تتغير، أن انتشار قوات الجيش في العاصمة الأميركية كما هو.

وكانت "الأسوشيتد برس" قد أوردت خبرا عن تعرض رجل شرطة لإطلاق نار، وجرح آخر بآلة حادة في بروكلين الأربعاء بعد ساعات من سريان حظر التجول الذي يهدف لتهدئة الاضطرابات بشأن وفاة فلويد في ولاية مينيسوتا.

Advertisements

وقالت الشرطة إن الرجلين نُقلا إلى مستشفى مصابين بجروح لا

يتوقع أن تهدد حياتهما، موضحة أن إطلاق النار وقع قبل منتصف الليل بقليل في مجمع تجاري وسط بروكلين.

من جانبه قال متحدث باسم بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، إنه في طريقه إلى المستشفى للاطمئنان على رجال الشرطة.

وتعج مدينة نيويورك بالاحتجاجات على عنف الشرطة، لكن لم يتضح ما إذا كان الحادث مرتبطًا بالتظاهرات.