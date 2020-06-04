كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر هجوم مسلح يصيب 40 شخصا معظمهم من الأطفال في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الصينية، اليوم الخميس، إصابة نحو 40 شخصا، معظمهم من الأطفال، خلال حادث هجوم بسكين فى روضة أطفال فى منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبي البلاد.

وفي بيان للشرطة الصينية، كشف أن الهجوم وقع في روضة أطفال بمدينة "ووزو" الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت بكين، وأن مدير الروضة وأحد الحراس بين المصابين.

وألقت الشرطة الصينية، القبض على الجاني وهو في الخمسينيات من العمر ويعمل حارسا في الروضة، فيما لم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث أو حالة المصابين.

وقد أُصيب ما لا يقل عن 4 أشخاص بينهم 3 أطباء بجروح، فى يناير الماضي، جراء هجوم تعرضوا له على يد شخص يحمل سكينًا، وذلك فى أحد مستشفيات حى (تشاوينج) بالعاصمة (بكين)، وذكرت سلطات بكين - فى بيان، أن دوافع الحادث لا تزال غير معروفة، فيما تحتجز شرطة العاصمة المشتبه به، حيث تجرى تحقيقات موسعة معه للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.

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وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن حالة واحدة وافدة من الخارج في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83022 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وقالت اللجنة - في تقريرها اليومي، إن خمسة أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78319 شخصا، فيما تم الإبلاغ حتى يوم أمس عن 1763 حالة وافدة من الخارج خرج منها 1703 أشخاص من المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم أمس الإبلاغ عن أربع حالات جديدة بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات ذات الصلة إلى 326 حالة منها 43 حالة وافدة من الخارج، فيما ما يزال 4360 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين تحت الملاحظة الطبية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1093 حالة إصابة بالفيروس بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و443 حالة في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1039 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و428 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.