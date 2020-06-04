كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميجان ماركل تتحدث عن وفاة جورج فلويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت دوقة ساسكس، ميجان ماركل، علانية لأول مرة عن وفاة جورج فلويد، واصفة إياها بأنها "مدمرة للغاية".

كانت تتحدث إلى صف التخرج من مدرسة Immaculate Heart High School في لوس أنجلوس، في خطاب عبر الفيديو مساء الأربعاء.

في خطاب صريح، قالت إنها كانت مترددة في التحدث عن الاحتجاجات المستمرة لأنها لا تريد أن يتم فصل كلماتها - لكنها قررت في نهاية الأمر القيام بذلك بعد تذكر قول معلمة سابقة كانت تقول، "تذكر دائمًا ان تضع احتياجات الآخرين امام مخاوفك ".

قالت الدوقة: "لقد علقت هذه الكلمات معي طوال حياتي، وقد فكرت في الأمر أكثر الأسبوع الماضي أكثر من أي وقت مضى".

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وأضافت: "حياة جورج فلويد مهمة وحياة برونا تايلور مهمة وحياة فيلاندو كاستيل مهمة، وحياة تامير رايس مهمة، وكذلك كانت أسماء العديد من الأشخاص الآخرين الذين نعرفهم او لا نعرفهم".

وتذكرت ذكريات أعمال الشغب في لوس أنجلوس عام 1992، والتي حدثت عندما كانت تبلغ من العمر 11 أو 12 عامًا، موضحة إن أعمال الشغب هذه "نتجت أيضًا عن عمل عنصري لا معنى له".

وقالت للخريجين الجدد: "أعلم أنكم تعرفوا أن حياة السود مهمة، لذا فأنا متحمسة بالفعل لما ستقدمونه للعالم".