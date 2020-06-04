كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشريح جثة جورج فلويد يكشف إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر تشريح الجثة الجديد الذي صدر اليوم أن جورج فلويد، الذي أثار موته في حجز الشرطة احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، انه كان مصابًا بفيروس كورونا، وفقا لما نشرته شبكة "سي ان ان".

وذكر التقرير، أن مسحة الأنف بعد الوفاة كانت "إيجابية لـ 2019-nCoV RNA"، باستخدام مصطلح آخر لنوع الفيروس التاجي الذي يسبب Covid-19.

قال كبير الفاحصين الطبيين الدكتور أندرو بيكر إن نوع الاختبار الذي أجري لتشريح الجثة، المسمى PCR، يمكن أن يُظهر نتيجة إيجابية "لأسابيع بعد ظهور المرض السريري وحله".

ونتيجة لذلك، قال بيكر: " تعكس نتيجة تشريح الجثة على الأرجح إيجابية PCR عديمة الأعراض ولكن المستمرة من الإصابة السابقة" - مما يعني أن الفيروس لم يلعب دورًا معروفًا في وفاة فلويد وأنه من غير المحتمل أن يكون معديًا.

