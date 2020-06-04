طقس الخميس.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، على سواحل و سهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل.

كما ستهم سحب كثيفة مع أمطار وزخات في بعض الأحيان ،الشمال والريف والواجهة المتوسطية والسايس ومرتفعات الاطلس والمناطق المجاورة.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية كثيفة بالجنوب الشرقي والاقاليم الجنوبية.

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وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي إلى غربية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى غربية بالشرق والسهول الوسطى ومعتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المحيطية و الواجهة المتوسطية وسوس، وما بين 20 و 27 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و 28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و33 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وسهول المحيط الاطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس، وما بين 33 و 38 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا الى قليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان الى هائج بجنوب الداخلة ،وقليل الهيجان في باقي السواحل.