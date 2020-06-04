كورونا.. مصر تلغي الحجر الصحي لمواطنيها العائدين من الخارج

قررت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، إلغاء الحجر الصحي للمصرين العائدين من الخارج على الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني والاكتفاء بتوقيعهم على التزام بالعزل المنزلي لعدة أيام للتأكد من خلوهم من فيروس كوفيد-19.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن سلطات الحجر الصحي بدأت بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 مصريا عالقا وصلوا على متن ثلاث رحلات استثنائية من بيروت.

وأضافت أنه تم إخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس “كورونا” داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بالفيروس، حيث تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مدة العزل بمنازلهم.

وأشارت إلى أنه سيتم على الفور عزل من يشتبه في إصابتهم بالفيروس خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج، داخل المستشفيات المخصصة لذلك تحت حراسة وإشراف طبي كامل.

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وقررت مصر مؤخرا تمديد تعليق جميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار الفيروس حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت رحلات الطيران المدني سواء القادمة أو المغادرة للمطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات “الشارتر” لعودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم، عن تسجيل 1079 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28615. كما تم تسجيل 36 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 1088.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن 523 مصابا تعافوا من الفيروس وغادروا مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7350 حالة.