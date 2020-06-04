أميركا: شركة "آبل" ترسل إلى سارقي الهواتف.. "يتم تتبعكم"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أرسلت شركة "آبل" رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين سرقوا هواتف "آيفون" من متاجرها خلال أحداث الشغب الذي رافقت بعض الاحتجاجات المناهضة لمقتل جورج فلويد في مينيابوليس.

وبينما تعمل الشركة على تعطيل أجهزة "آيفون" التي تمت سرقتها من متاجر البيع بالتجزئة، لجعلها غير صالحة للعمل، أرسلت الشركة رسالة إلى الأشخاص الذين نهبوا أجهزتها جاء فيها "يتم تتبعكم".

وبدأت تظهر على شاشات أجهزة "آيفون" المسروقة رسالة التحذير من شركة "آبل"، وانتشرت صور لهذه الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"ريديت".

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وفي واحدة من رسائل "آبل" إلى سارقي أجهزتها في فيلادلفيا يمكن قراءة النص التالي، كما وردت على موقع تويتر: "الرجاء إعادة الجهاز إلى متجر ‘آبل‘ بشارع وولنت ستريت.. تم تعطيل الجهاز ويتم تتبعه. سيتم تنبيه السلطات المحلية"، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأميركية.

ورغم الوضوح في الرسالة، فقد رفضت شركة "آبل" التعليق على ما وصفته بــ"المسائل الأمنية".

جدير بالذكر أن مبادرة "آبل" هذه لتتبع الأجهزة المسروقة ليست الأولى من نوعها، حيث قامت الشركة مؤخرا بتثبيت برامج خاصة على أجهزة "آيفون" الخاصة بمتاجرها لتتبع موقع الأجهزة المسروقة، علما أن هذه البرامج لا تكون مدمجة في أجهزة "آيفون" التي تم شراؤها.