أين يتواجد أنقى هواء في العالم؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد إجراءات العزل والإغلاق، تبين حجم الاختلاف في نسب التلوث قبل وبعد، فأصبحت المدن أقل تلوثا وأنقى، يتسائل الكثيرون أين يتواجد أنظف وأنقى هواء في العالم؟

أجاب العلماء والخبراء عن هذا السؤال، بعد دراسة علمية، نشرت في دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز البريطاني.

فقد كشفت الدراسة أن أنظف هواء في العالم يقع فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية.

ليس هذا فحسب، بل وصف العلماء هواء تلك المنطقة بأنه "أصيل" ولا يتأثر بالتلوث، وقالوا إن القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" تبدو معزولة عن التلوث والغبار من القارات الأخرى إلى الشمال.

وأوضح علماء من جامعة ولاية كولورادو أن الهواء الذي يغذي السحب السفلية كان خاليا من أي جسيمات ناتجة عن نشاط بشري أو غبار من قارات أخرى.

وكانت سفينة بحثية قد أبحرت من تسمانيا، جنوبي أستراليا، إلى مسافة 40 كيلومترا من حافة الجليد في القطب الجنوبي لإجراء "التنميط البكتيري" من عينات مرشح الهواء.

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وقال المؤلف المشارك للدراسة توماس هيل إنه "تمكنا من استخدام البكتيريا في الهواء فوق المحيط الجنوبي كأداة تشخيص لاستنتاج الخصائص الرئيسية للغلاف الجوي السفلي".

وأضاف أن الجسيمات التي اكتشفوها كانت مرتبطة بالبكتيريا البحرية من رذاذ البحر، مع عدم وجود ملوثات من خارج المنطقة.

وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع دراسات أخرى من المحيطات في نصف الكرة الشمالي وشبه المداري، والتي وجدت أن معظم الميكروبات تنجرف من القارات المعاكسة.

وأوضح هيل: "يبدو أن أنتاركتيكا معزولة عن انتشار الكائنات الدقيقة وترسب المغذيات من القارات الجنوبية باتجاه الجنوب".

وخلصت الدراسة، بشكل عام، إلى أن المحيط الجنوبي هو واحد من الأماكن القليلة جدا على الأرض التي تأثرت قليلا بالأنشطة البشرية.