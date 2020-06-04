مصرع عامل بانقلاب جرافة في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل، في الخمسينيات من العمر، مصرعه في حادث عمل خلال تصليح جرافة بمنطقة النقب الغربي، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"أنه: "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، في النقب، مفاده إصابة عامل (43 عاما) خلال عمله على إصلاح عطب بمركبة، في إشكول، غربي النقب، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية ومحاولة إنعاش العامل المصاب، إلا أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل، وتم إقرار وفاته في المكان متأثرًا بجراحه البالغة".
وذكر لاحقا أن الحادث في وقع كيبوتس كيرم شالوم المحاذي للحدود مع قطاع غزة، وأن ضحية الحادث من سكان الكيبوتس.
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