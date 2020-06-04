برلماني تونسي: الغنوشي خالف قرار البرلمان العربي بشأن ليبيا

الخميس 4 يونيو 2020

اعتبر عضو مجلس النواب التونسي سالم الأبيض، الخميس، أن راشد الغنوشي خالف قرار البرلمان العربي بالمصادقة على لائحة رفض العدوان الخارجي في ليبيا، وفقا للعين.



وقال الأبيض، خلال جلسة مساءلة الغنوشي: "كان من الأولى أن يندد الغنوشي بالاعتداء التركي على الأراضي الليبية".

وحذر عضو مجلس النواب التونسي من أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي لا يتصرف كرئيس مجلس، واصفاً ذلك بأنه "أمر مؤسف".

واستنكر تدخل أنقرة في ليبيا، متسائلا: "بأي حق يعود الأتراك إلى ليبيا، أليست فلسطين أقرب إليهم لتوجيه مدافعهم للدفاع عنها؟"

ونوه إلى حرص تركيا للحفاظ على علاقتها بإسرائيل منذ العام 1949.

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من جانبه، وجه عضو البرلمان التونسي المنجي الرحوي حديثه لـ"الغنوشي"، قائلا: "أنتم أحفاد وأبناء سيد قطب والمودودي وحسن البنا ولكم نفس القناعات".

وأضاف: "سياستكم (الإخوان) هي الاغتيالات السياسية.. أنتم على استعداد لبيع الأوطان وأن تكونوا مع المحتلين للوصول إلى السلطة وممارسة أجنداتكم".

كان البرلمان التونسي، قد واصل في الساعات الأولى من صباح الخميس، جلسة مساءلة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

ولم يتمكن البرلمان التونسي من المصادقة على اللائحة المتعلقة برفضه التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي لتسهيل تنفيذ هذا التدخل.

وشهدت أروقة البرلمان التونسي بمناسبة جلسة مساءلة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشادات كلامية ومناوشات بين نواب الإخوان وباقي الأحزاب، والعديد من الاتهامات الموجهة لزعيم إخوان تونس بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.