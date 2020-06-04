"الاتحاد للطيران" تشغل رحلات ربط بين 20 مدينة اعتباراً من 10 يونيو

الخميس 4 يونيو 2020

تبدأ الاتحاد للطيران، اعتباراً من 10 يونيو الجاري بتشغيل رحلات ربط بين 20 مدينة في أوروبا، آسيا وأستراليا عبر أبوظبي، ,وفقا للبيان.



وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحافية اليوم الخميس، إن هذه الخدمة ستسمح للمسافرين على الرحلات الخاصة بالسفر بسهولة عبر عاصمة دولة الامارات إلى عدد من الوجهات الرئيسية في مختلف أنحاء العالم.

وأطلقت الاتحاد مؤخراً رحلات ربط بين ملبورن وسيدني إلى لندن، ما يوفر رحلة ربط مباشرة من وإلى لندن عبر أبوظبي.

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وخلال شهر يونيو، تستمر الاتحاد بتشغيل شبكة من الرحلات الخاصة من أبوظبي إلى عدد من الوجهات المعلن عنها سابقاً، وستتوفر بذلك رحلات ربط سلسة عبر أبوظبي من جاكرتا، كاراتشي، كوالالمبور، مانيلا، ملبورن، سول، سنغافورة، سيدني وطوكيو إلى مدن أساسية في أوروبا منها أمستردام، برشلونة، بروكسل، دبلن، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميلان، باريس وزيورخ.

وتستمر الناقلة بالالتزام بالتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية.

وعمدت الاتحاد للطيران إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات، وتطبيق الفحوصات الصحية عند تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، تقديم الخدمات على متن الرحلة، وتفاعل طاقم الطائرة، وتقديم الوجبات، وتطبيق إجراءات خاصة عند الخروج من الطائرة ونقل المسافرين براً وغيرها.