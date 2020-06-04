100 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لدعم اليمن

الخميس 4 يونيو 2020

تعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم معونة إنمائية لليمن تبلغ 100 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة 2023-2020.



وقال رئيس مجموعة البنك الدكتور بندر حجار، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية اليوم، من هذا المبلغ 36.6 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الحكومة لمكافحة كوفيد 19، مضيفاً أن فرق البنك الإسلامي للتنمية تعمل حالياً للانتهاء من تحديد مكونات حزمة الدعم الذي سيقدمه البنك لقطاعات الصحة والزراعة ومصايد الأسماك، التي تحتاج إلى دعم عاجل.

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واضاف رئيس البنك : "إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسها قدمت أكثر من مليار دولار أمريكي لتمويل اليمن، مبيناً أن المحفظة النشطة للبنك في اليمن تتكون حالياً من 17 عملية تبلغ قيمتها 214 مليون دولار أمريكي ويجري تنفيذ تلك المشروعات على الرغم من الظروف الصعبة على أرض الواقع".

وأكد عزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مواصلة دعم الجمهورية اليمنية للتغلب على الصعوبات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدد جهود تخفيف حدة الفقر والسيطرة على الأمراض.

وأشاد الدكتور حجار، بمؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، مؤكداً التزام البنك بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية اليمنية، وهي من الأعضاء المؤسسين للبنك