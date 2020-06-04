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الإمارات تدين بشدة تفجير مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 4 يونيو 2020

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

 

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي  في بيان لها  أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

 

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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