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أمازون تستأجر 12 طائرة شحن لتعزيز أسطول التوصيل الجوي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تستأجر 12 طائرة شحن لتعزيز أسطول التوصيل الجوي والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020

أعلنت شركة أمازون، عن أنها قامت باستئجار 12 طائرة شحن بوينج في وقت تتطلع فيه عملاق تجارة التجزئة عبر الانترنت إلى تعزيز قدراتها على خدمات التوصيل.

 

وتزيد الطائرات الـ12، طراز "بوينج 767-300" أسطول أمازون إلى 80 طائرة شحن.

 

وانضمت أول طائرة من الدفعة الأخيرة إلى عمليات أمازون الجوية في شهر مايو الماضي، ومن المنتظر انضمام الطائرات الـ11 المتبقية لأسطول الشركة العام المقبل، 2021.

 

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وأوضحت الشركة في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي شهد فيه الطلب على خدمات التوصيل المنزلي زيادة كبيرة في ظل تفشي وباء العالمي.

 

وأوضح البيان أن "أمازون أير"، خدمة الشحن الجوي لمنتجات أمازون، لعبت دورا محوريا خلال الأزمة الصحية العالمية حيث قامت "بنقل معدات الحماية الشخصية لشركاء أمازون، وللعاملين في مجال الصحة في الخطوط الأمامية، وإلى منظمات الإغاثة، في أنحاء الولايات المتحدة".

 

وقالت سارة روادز، نائب رئيس شركة "أمازون جلوبال اير": إن توسع الشبكة كان مهما في إطار "البيئة الحالية التي نواجهها، بل ويتجاوزها".

 

وأضافت: "يضمن توسيع شبكتنا الجوية المتخصصة لنا أن نمتلك القدرة على توصيل ما يريده عملاؤنا: اختيارات هائلة، وأسعار رخيصة، وشحن سريع."

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