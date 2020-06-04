شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 359 وفاة و1871 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 359 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، ليرفع العدد الاجمالي إلى 39728، وفاة جرّاء الفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان امس انه تم تسجيل 1871 إصابة جديدة بالفيروس، ليرفع إجمالي العدد الكلي في المملكة المتحدة إلى 279856 إصابة.

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