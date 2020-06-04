التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مأرب وسقوط قتلى وجرحى

الخميس 4 يونيو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 04/حزيران/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 7 غارات على مواقع للمليشيا في مديريتي مجزر وصرواح.

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وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد المديريتان، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين