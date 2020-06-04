شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة" تفتتح مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في أبوظبي والعين والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن افتتاح مركز كوفيد-19 المتميز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات بطاقة استيعابية يومية تصل إلى 2000 مراجع في أبوظبي و1500 مراجع في العين.



ويقدم مركز تقييم كوفيد-19 المتميز الذي تديره "الخدمات العلاجية الخارجية" إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) خدماته لكافة أفراد المجتمع الذين كانت نتيجة فحص كوفيد-19 الخاصة بهم إيجابية.

ويعد مركز تقييم كوفيد-19 المتميز إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حيث يمكّن تلك الفئة من إجراء الفحوصات اللازمة والتقييم الطبي وتحديد الخطوات التالية بسهولة ويسر على أيدي فرق طبية ومتطوعين مدربين يتحدثون لغاتهم.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: يعد إنشاء مركز التقييم الجديد مثالاً آخر على سعي دولة الإمارات لتوحيد الجهود ومشاركة الموارد تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وقد تجاوز عدد الفحوصات التي أجرتها الدولة مؤخراً مليوني فحص وذلك نتيجة للجهود الدؤوبة والدافع المشترك بين كل من قطاع الرعاية الصحية والشركاء الداعمين.. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا بهدف ضمان وصول جميع أفراد المجتمع إلى فحوصات آمنة ودقيقة من خلال عملية متابعة واضحة ومحددة.

من جهته قال سالم راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة": بينما نواصل إجراء الفحوصات على نطاق واسع في مختلف أنحاء الدولة بهدف تحديد ورعاية المصابين بالفيروس بشكل سريع فمن الضروري تأكيد نتائج الفحوصات بطريقة سريعة وفعالة.

ويأتي إنشاء المركز الجديد بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وبهدف إعادة الفحص وتوفير الرعاية الأولية لأفراد المجتمع الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية.

وأضاف: ونعرب عن خالص امتنانا لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) الذين تعاونوا معنا لاستضافة المركز الجديد، حيث نعمل جميعاً لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية المجتمع.

وقال محمد حواس الصديد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية يلعب هذا المركز دوراً محورياً في التصدي لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره كونه المحطة الأولى لكل من تكون نتيجة فحصه إيجابية حيث يتعين عليه بحسب إرشادات دائرة الصحة في أبوظبي إعادة إجراء الفحص للتأكد من النتيجة وقد حرصنا أثناء تصميم هذا المركز على مراعاة أعلى معايير مكافحة العدوى وتقليل انتشار الفيروس من خلال تخصيص ممرات وقاعات منفصلة لكل فئة من المراجعين كما قمنا بالتركيز على تثقيف المراجعين بالإرشادات الوقائية للحجر والعزل المنزلي أثناء تواجدهم في المركز نظراً لأهمية الوعي الصحي والوقائي في الحد من انتشار الفيروس.

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وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: نحن فخورون بإطلاق المرحلة الثانية من شراكتنا مع دائرة الصحة - أبوظبي وشركة ابوظبي للخدمات الصحية (صحة) والتي تعد ترجمة لتوجيهات وتعليمات قيادتنا الرشيدة بضرورة تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الوطنية لمكافحة وباء (الكوفيد -19) والحد من تبعاته في الدولة بالإضافة إلى إثراء مساهمة الشركة في دعم مبادرات الخدمة المجتمعية في هذا القطاع الحيوي.

وقد استطاعت فرق العمل في أدنيك من الانتهاء وفي وقت قياسي من تجهيز مركزي الفحوصات في كل من قاعة أبوظبي للمؤتمرات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض المجاورة لمبنى المواقف (A ومركز الفحوصات في مركز العين للمؤتمرات، والتي تم إعدادها وفق أعلى المواصفات العالمية المتخصصة في هذا القطاع.

وبدورها قالت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي للعمليات لا شك بأن الحصول على نتيجة فحص إيجابية قد يكون لها وقع نفسي على العديد من الناس لذا وضعنا راحة وطمأنينة المراجع في أولى أولوياتنا حيث وضعنا خطة تشغيلية لكي يعمل المركز على مدار الأسبوع من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً وذلك لتمكينهم من مراجعة المركز في نفس يوم ظهور النتيجة أو صباح اليوم التالي.

وقالت: كما قمنا بتخصيص محطات لكبار السن وأصحاب الهمم والعائلات والسيدات ومراعاة خصوصية المراجع في جميع مراحل الفحص بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الاحترازية في سبيل حماية المراجعين والعاملين في المركز على حد سواء.

وتبدأ رحلة المراجع عند استلام رسالة نصية قصيرة بأن نتيجة الفحص الذي أجراه إيجابية ويتعين عليه التوجه إلى القاعة الصفراء في مركز تقييم كوفيد-19 المتميز حيث يتم قياس مؤشراته الحيوية وتقييم حالته ومن ثم تسجيله في نظام سلامتك الطبي وإجراء مسحة أنف إضافية له ومن ثم يعود إلى المنزل ويلتزم بإرشادات الحجر المنزلي لحين ظهور النتيجة إما عن طريق رسالة نصية قصيرة أو من خلال تطبيق صحة أو تطبيق الحصن وفي حال أظهر التقييم أن حالته غير مستقرة أو أنه يحتاج إلى فحوصات إضافية يتم توجيهه إلى القاعة الحمراء لإجراء فحوصات إضافية كتخطيط القلب والدم والأشعة ومن ثم استشارة الطبيب الذي يحدد ما إذا كان يحتاج النقل إلى المستشفى أو يمكنه العودة إلى المنزل.

وفي حال كانت نتيجة الفحص الذي أجراه في المركز سلبية يتم إرسال رسالة نصية قصيرة له لتوجهيه بمراجعة القاعة البنفسجية لإعادة إجراء الفحص مرة أخرى للتأكد من نتيجته أما في حال كانت إيجابية فيتعين عليه زيارة القاعة الزرقاء ليتم فحصه وتقييم حالته من قبل الطبيب ومن ثم يتم تجهيزه للعزل المنزلي من خلال ارتداء السوار الإلكتروني أو نقله إلى مرافق العزل.

ويأتي مركز تقييم كوفيد-19 المتميز استكمالاً لجهود شركة أبوظبي للخدمات الصحية في مكافحة فيروس كورونا المستجد التي أعلنت مؤخراً عن افتتاح 9 مراكز جديدة للمسح ليصبح إجمالي المراكز التي تديرها 24 مركزاً في أنحاء الدولة.

كما أسست شركة "صحة" ثلاثة مستشفيات ميدانية في أنحاء الدولة وقامت بتطوير برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي على تطبيق "واتساب" للاستجابة الفورية لأي استفسارات ومخاوف تتعلق بفيروس كورونا من قبل أفراد المجتمع

وقد قامت شكة "صحة" منذ بداية جائحة كورونا بإطلاق عدد من المبادرات لخدمة جميع فئات المجتمع شملت خدمة التطبيب عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية وخدمة توصيل الدواء إلى المنزل.