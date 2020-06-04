شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. شركة النفط في الوادي والصحراء ترفع أسعار المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 رفعت شركة النفط بوادي وصحراء حضرموت سعر مادتي البنزين والديزل بعد أشهر من إعلان تخفيض أسعار الوقود.

Advertisements وفي مذكرة لشركة النفط أقرت الشركة تسعيرة جديدة لمادتي البنزين والديزل، على أن يباع اللتر البنزين بـ255 ريالاً، واللتر الديزل بـ225 ريالاً ابتداءً من اليوم الأربعاء. وأوضحت الشركة أن أسباب الزيادة تعود للارتفاع العالمي لأسعار المشتقات النفطية وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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