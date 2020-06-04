شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل2171 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 2171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الفيروس 91182 حالة من بينها 22444 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية منها 1321 حالة حرجة والبقية حالاتها مطمئنة.

Advertisements وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 2369 شخصا ليبلغ إجمالي المتعافين 68159. فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 579 حالة.

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