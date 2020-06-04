شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: ميليشيا الحوثي تفرض رسوماً على دفن قتلاهم بالقبور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة أن المليشيات الحوثية الانقلابية باليمن سيطرت على مقابر المواطنين، وتحويلها إلى مواقف للمعدات العسكرية، والتدريب، وتخزين الأسلحة والذخائر.
ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أن الحوثين شرعوا مؤخرا، في بيع القبور على قتلاهم بالجبهات، في صورة توضح نكرانهم لمواقف جنودهم معهم، واستغلال أسرهم.
وأكدت المصادر أن الحوثيين أصدروا توجيهات بإلزام أسرة كل متوفى أو قتيل بدفع مبلغ مالي يعدّ قيمة القبر، ويتم تحديد أسعار القبور وفقا لأصناف المقبورين، فمن يقتل في الجبهات سيكون هناك مبلغ مخصص له، فيما من يتوفى أو يموت خارج الجبهات سواء في منزله أو حادث عرضي، سيتم تحديد مبلغ مختلف له عمّن أسموهم “شهداء الجبهات”.
وبينت المصادر أن الحوثيين يبحثون عن مصادر مالية واستغلال الظروف، إذ وجدوا أن أعداد قتلاهم في الجبهات كبير جدا، وسيواصلون عمليات التجنيد القهري للأطفال، وجذب عدد من المقاتلين، وهذا سيضيف لهم مبالغ مالية ضخمة، إضافة إلى استغلال الحوثيين ارتفاع موتى جائحة كورونا بمناطق سيطرتهم، وتكتمهم على ذلك لكسب مزيد من الأموال خلال بيع القبور.
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