شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: «إصابات كورونا» تصل إلى 441108 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا تسجيل 8831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 441108. وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن 169 شخصا توفوا بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5384.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: «إصابات كورونا» تصل إلى 441108 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.