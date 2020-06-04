شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعي هونج كونج» يصوت على «النشيد الوطني» والان نبدء بالتفاصيل
رفع الكثير من النواب لوحات تحيي الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لمذبحة ساحة "تيانانمين"، التي وقعت في بكين في الرابع من يونيو من عام 1989.
وجرت الجلسة في أجواء هادئة ، على النقيض من الاجتماعات الأخيرة التي كانت تشهد حالة من الفوضى بين معسكرات المعارضة، وذلك رغم الخلافات الشديدة بين النواب بشأن تفاصيل القانون الجديد.
ووجه النائب المؤيد للديمقراطية راي تشان انتقادات لرئيس المجلس التشريعي لإجرائه التصويت بالتزامن مع ذكرى مذبحة تيانانمين. وقال:"أود أن أقول لأندرو ليونج، تهانينا. بسبب إدارتك، سنصوت اليوم دون كل الأيام على مشروع قانون النشيد الوطني".
وأكد نائب آخر أن هذه هي المرة الأولى منذ التسليم (من بريطانيا عام 1997) التي لا يتمكن فيها سكان هونج كونج من إضاءة الشموع في فيكتوريا بارك، مشددا على أنه لا يمكن إجبار شباب المدينة على حب الصين بالاكراه المعنوي للقانون الجديد.
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