شكرا لقرائتكم خبر عن الصين يسجل حالة وافدة جديدة مصابة بكورونا ولا إصابات محلية والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الخميس أن البر الرئيسي الصيني سجل حالة وافدة جديدة مصابة بكورونا يوم أمس، دون تسجيل حالات عدوى محلية بالفيروس.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أنه تم تسجيل الإصابة في مقاطعة قوانجدونج.
ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس.
وحتى يوم أمس، سجلت الصين 83 ألف و22 إصابة مؤكد بالفيروس، من بينها 69 حالة لا تزال تخضع للعلاج، بينما تعافت 78 ألف و319 حالة.
وفقا لبيانات لجنة الصحة فقد سجلت الصين 4634 وفاة من جراء الإصابة بالفيروس.
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