شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتح 3 مطارات أمام حركة الترانزيت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس عبر "تويتر" عن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت قد توقفت في مارس. ولم تذكر الحكومة موعدا محددا لاستئناف رحلات الترانزيت.

يأتي ذلك من خلال الإذن لبعض مطارات الدولة بنقل وتحويل المسافرين رحلات الترانزيت من المطارات الدولية.

ويشمل ذلك كل من مطار أبو ظبي الدولي ومطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي، وكذلك الناقلات الوطنية كطيران الاتحاد وطيران الإمارات وفلاي دبي والعربية للطيران.

حيث عملت فرق فنية ومتخصصة من الجهات المعنية خلال الفترة الماضية على وضع إطار شامل وإرشادات لتطبيق التدابير المفروضة في كافة المطارات وناقلاتها الوطنية.