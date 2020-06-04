وفاة مدرب عراقي بسبب حادث سير

رياضة 2020-06-04 | 10:05 977 مشاهدة أعلن نادي الحسين الرياضي، وفاة مدرب فريق الناشئين حيدر أكرم إثر حادث سير. وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365 نسخة منه، أن "رئيس مجلس إدارة نادي الحسين كامل زغير وجميع العاملين في النادي، يتقدمون بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة مدرب فريق ناشئين نادي الحسين لكرة القدم الشاب (حيدر أكرم) الذي وافاه الأجل اثر حادث مؤسف، الرحمة والمغفرة إلى روح الفقيد والصبر والسلوان لذويه ومحبيه.. وأنا لله وأنا إليه راجعون".



يذكر أن نادي الحسين، سبق وأن أعلن تعرض أكرم لحادث سير نهاية شهر اذار الماضي، ولم تتحسن الحالة الصحية لأكرم، بل ازدادت سوءاً ليتوفى في ساعات متأخرة من ليلة مس الأربعاء.



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