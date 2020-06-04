كورونا يتسلل للكنيست الإسرائيلي ويعلق جلساته

علّق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، جلساته ومناقشاته، بعد الإعلان عن إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا.



وقال الكنيست في بيان له إنه" تم إبلاغ النواب بتأجيل جميع المناقشات والاجتماعات المقرر عقدها اليوم الخميس".

ودعا جميع موظفي الكنيست لعدم القدوم إلى العمل ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.

وعبر حسابه في "فيسبوك"، أعلن النائب العربي في الكنيست سامي أبو شحادة، إصابته بفيروس كورونا.

وقال أبو شحادة " استلمت نتيجة فحص كورونا الذي أجريته اليوم. ونتيجة الفحص جاءت إيجابية".

مضيفا "أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين أن يدخل للحجر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل للاطمئنان على صحته والتقليل قدر الإمكان من نشر العدوى".

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وتابع محذرا "كورونا ما زالت بيننا وهي تنتشر بوتيرة سريعة بالفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات".

ولاحقا، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه ثبت إصابة سائق عضو الكنيست بالفيروس.

في هذه الأثناء، وجه ضابط الأمن بالكنيست رسالة إلى جميع الأعضاء لكي يطلبوا من أي شخص كان على مقربة من السائق المصاب الدخول في الحجر الصحي وفقًا لإرشادات وزارة الصحة الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الكنيست ووزارة الصحة، في وقت لاحق الخميس، لاتخاذ قرار بشأن الترتيبات اللاحقة.

وقد سجلت إسرائيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء ، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 17377 حالة، فيما بلغت الوفيات 291 .

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا بشكل كبير من القيود التي كانت فرضتها مع بدء انتشار الفيروس.