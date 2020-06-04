برلمان النمسا يحقق في "فضيحة" سياسية هزت البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ لجنة برلمانية تتولى التحقيق في تمويل أحزاب اليمين النمساوية، عملها، اليوم الخميس، بعد مضي نحو عام على مقطع فيديو عن "فضيحة إيبيزا" التي تسببت بزلزال سياسي في البلاد.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية ومجلة "دير شبيجل" نشرتا في مايو/أيار من العام الماضي مقتطفات من مقطع فيديو لهاينز كريستيان شتراخه، وهو زعيم حزب يميني متطرف، يناقش خلالها صفقات إعلامية وأخرى تتعلق بمشروعات بنية تحتية مع امرأة تظهر على أنها متبرعة روسية ثرية.

ولم تحصل الشرطة على المقطع الكامل، الذي يصل إلى ساعات، والذي تم تصويره داخل فيلا بجزيرة إيبيزا الإسبانية إلا في أبريل/نيسان الماضي، ولكن لا يزال يتعين على ممثلي الادعاء مراجعة المادة قبل تحويلها إلى البرلمان.

ولم تؤد فضيحة إيبيزا المدوية فحسب إلى انهيار التحالف بين التيار المحافظ بقيادة المستشار سباستيان كورتس، وحزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة شتراخه، بل أثارت تساؤلات بشأن تبرعات من رجال أعمال نمساويين ومكافآت سياسية محتملة.

وسيكون شتراخه، نائب المستشار السابق، والذي ظهر مجددا كزعيم لحزب سياسي صغير، ضمن أول الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم اليوم الخميس