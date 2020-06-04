شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تدين التفجير الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة التفجير الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر الليلة الماضية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين التفجير الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.