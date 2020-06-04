مطار أبوظبي يستعد لعودة النشاط ويحدد 10 إرشادات لسفر آمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مطار أبوظبي الدولي استعداده لاستقبال المسافرين مع تجربة سفر آمنة تضمن لهم الراحة والسلامة من نقطة الدخول إلى المطار وحتى المغادرة، وفقا للبيان.



وقال المطار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في رسالة بعنوان «سلامتكم هي أولويتنا»، إنه حدد 6 إرشادات لسفر آمن وهي: -

1 – وصول المسافرون كحد أقصي قبل 4 ساعات من وقت انطلاق رحلتهم

2 –ارتداء الكمامات والقفازات طوال الوقت.

3 – ممارسة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين في كافة الأوقات.

4 – التحقق مع شركات الطيران بخصوص الفحوصات السريعة.

5 – مراعاة مواعيد حظر التجوال.

Advertisements

6 – السماح بدخول مبني المطار للمسافرين حاملي التذاكر فقط.

7 – إجراء فحص حراري لسلامة الركاب

8 – إجراء فحص دم مباشرة في منطقة التفتيش إن كانت الوجهة تقتضي ذلك

9 – استخدام أدوات كشف المعادن لضمان تجربة من غير ملامسة

10 – تعقيم العلب قبل وبعد الاستخدام.

ولا يزال تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة ساري المفعول، ويتم فقط السماح مؤقتًا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتوقع مجموعة "الاتحاد للطيران عودة تشغيل رحلاتها المنتظمة بدء من مطلع يوليو القادم، بناءً على رفع قيود السفر المفروضة، وذلك مع استعداد الناقلة بتشغيل جدول رحلاتها الدولية من وإلى أبوظبي.

وستقوم الناقلة بزيادة عدد الرحلات الخاصة طوال شهري يونيو والتي تشغلها من أبوظبي إلى عدد من الوجهات الرئيسية حول العالم والبالغ عددها حالياً 19 وجهة، كما تشغل الناقلة عدد من رحلات الاتجاه الواحد إلى أبوظبي من 17 وجهة لمساعدة المواطنين والمقيمين على العودة إلى الإمارات.