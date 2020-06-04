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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يتراجع عن الاستعانة بالجيش للتصدي للاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات التي أشعلها مقتل رجل أسود أعزل في مدينة منيابولس على يد الشرطة أثناء اعتقاله.
وقال ترامب في مقابلة مع تلفزيون نيوزماكس ردا على سؤال عما إذا كان سيرسل الجيش إلى أية مدن بعد الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان بسبب مقتل جورج فلويد "لا أعتقد أننا سنضطر لذلك".
كان الرئيس الأمريكي قد قال في السابق إنه قد يستعين بقوات الجيش في الولايات في كبح الاحتجاجات العنيفة.
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