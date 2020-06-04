شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 4 أشخاص بالرصاص شمالي لندن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الشرطة البريطانية إن أربعة أشخاص، منهم ثلاثة بالغين وطفل، أصيبوا بالرصاص في شمال لندن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، وإنه تم فتح تحقيق في الحادث.



وذكرت الشرطة في بيان أن الأربعة نقلوا إلى المستشفى.

وأضافت أنه لم يتم اعتقال أحد حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 أشخاص بالرصاص شمالي لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.