سقط عليه الحديد.. مصرع عامل خلال تفريغ حمولة سيارة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوط كمية من الحديد عليه خلال تفريغ حمولة سيارة بمحطة مياه، في سوهاج.
تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، إخطارًا من مستشفى أخميم المركزي، بوصول "إسلام. م" 16 عامًا "تباع" ويقيم في المنشاة جثة هامدة.
وقرر "عادل. ص" 52 عامًا "سائق" ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تفريغ المتوفي سيارة نقل محملة بـ"كمر حديد" بمحطة مياه غرب دائرة القسم سقطت إحداها عليه ما أدى لوفاته، ونفى الشبهة الجنائية.
وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.
حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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