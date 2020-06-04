طبيب يكشف الحالة الصحية لرضيعة ولدت لأم مصابة بكورونا في حجر البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

كشف الدكتور محمد فاروق، المختص بمتابعة حالة طفلة ولدت حديثًا داخل مستشفى حجر كفر الدوار، تفاصيل الحالة الصحية للرضيعة، التي ولدت لأم مصابة بكورونا.

وقال فاروق: "بعد ولادة الطفلة جرى عمل الإسعافات الروتينية وتقييمها من ناحية التنفس أو وجود عيوب خلقية، وعقب ذلك وضعت على الدفاية لمدة ساعتين وبتقييم الحالة مرة أخرى، تبين عدم احتياجها للمكوث بالحضانة أكثر من ذلك".

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وتابع:" نظرًا لأن حالة الأم لازالت إيجابية لفيروس كورونا، ووجود خطورة من بقاء المولودة بجوارها، خاطبنا أسرة الطفلة وجرى تسليمها إليهم، بعد عمل مسحتين لها أكدتا سلبيتها للفيروس".

كانت مريضة بكورونا، رزقت بأول مولودة لها بعد تأخر إنجاب دام 11 عامًا، عقب عملية ولادة قيصرية ناجحة خضعت لها بمستشفى حجر كفر الدوار، بمحافظة البحيرة

أجريت العملية بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، بعد تجهيز غرفة العمليات وتوفير أكياس بلازما خاصة بالأم التي يبلغ عمرها ٢٩ عامًا، ووضعت الطفلة بالحضانة وسط فرحة عارمة من الأم و الطاقم الطبي.