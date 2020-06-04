ضبط 7 أشخاص خرقوا قرار الحظر في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

ضبطت قوات الأمن بمركز شرطة قلين في كفر الشيخ، 7 أشخاص خرقوا حظر التجول، الذي فرضته الدولة المصرية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال دوريات وحملات شرطية في مركز ومدينة قلين، بقيادة الرائد ضياء راشد، رئيس مباحث مركز شرطة قلين، ومعاونيه لضبط المخالفين، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ.