محافظ القاهرة: نشكيل لجان للمرور الدوري على المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجان برئاسة نواب المحافظ وعدد من المختصين في الجهات المعنية للمرور على المستشفيات للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.

كما سيتم متابعة انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم مشيرًا إلى أن اللجان تقوم بالمرور الدوري اليومي على جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة وأماكن العزل.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة متابعة استقبال الحالات على مدار 24 ساعة مع متابعة حالات العزل المنزلي والتأكد من وصول الأدوية إليهم وفقًا للبروتوكول العلاجي المقر من وزارة الصحة.