الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة "غريق" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

تكثف قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، جهودها اليوم الخميس، لانتشال جثة طفل غرق في ترعة بمركز دار السلام، جنوبي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بغرق شخص بترعة بناحية الخيام دائرة المركز.

تبين غرق الطفل "موسى. م" 3 سنوات ويقيم بذات الناحية، وقرر عمه "محمود. أ" 31 عامًا "عامل" بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور على حافة الترعة أمام منزله اختل توازنه وسقط بها ما أدى لغرقه، ونفى الشبهة الجنائية.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة، حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.