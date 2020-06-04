معهد "روبرت كوخ" يسجل 394 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الخميس 394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 182 ألفا و764 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8581 حالة، بزيادة قدرها 30 حالة مقارنة بأمس الأربعاء.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد حالات المتعافين من الفيروس 167 ألفا و800 حالة، بزيادة قدرها نحو 600حالة مقارنة بأمس.