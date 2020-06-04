ألمانيا تخرج عن صمتها وتدعم احتجاجات مقتل فلويد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 09:21 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعربت ألمانيا عن صدمتها من وفاة فلويد على يد الشرطة، وإن بلاده لابد أن تعمل على مكافحة العنصرية في الداخل مثلما فعلت دول أخرى. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية: “موت جورج فلويد… أصاب المواطنين بالصدمة في ألمانيا وجميع دول العالم… وأصاب الحكومة الاتحادية (في ألمانيا) بالصدمة أيضا”. وتابع قائلا: “كانت ميتة مروعة يمكن تجنبها”. وأضاف “أنا متأكد من وجود عنصرية في ألمانيا أيضا… كل مجتمع، بما في ذلك مجتمعنا، مطالب بمواصلة العمل على مكافحة هذا الأمر”.

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