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بؤرة كورونا تفتح الأجواء الجوية لشركات الطيران برحلة واحدة أسبوعياً

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 09:21 صباحاً - مشاركة

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وقالت هيئة تنظيم النقل الجوي في بيان إنّه سيكون بمقدور كلّ شركات الطيران الأجنبية أن تسيّر اعتباراً من الثامن من يونيو رحلة واحدة إلى الصين ومنها.

ويأتي هذا القرار غداة إعلان وزارة النقل الأميركية عزمها على منع شركات طيران صينية من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب رفض بكين السماح للشركات الأميركية باستئناف رحلاتها إلى الصين.

من جانب آخر، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس المستجد في الثالث من يونيو و4 حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.

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وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج. كانت الصين قد سجلت في الثاني من يونيو حالة إصابة مؤكدة بالإضافة إلى 4 حالات دون أعراض.

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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