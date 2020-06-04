كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل ما يقرب من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة إجمالي 1،851،520 حالة إصابة بالفيروس التاجي، بما في ذلك ما لا يقل عن 107،175 حالة وفاة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وأبلغت جونز هوبكنز عن 19699 حالة جديدة و995 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في البلاد يوم الاربعاء.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وعلي صعيد اخر، قالت السلطات إن باكستان لديها الآن 85264 حالة اصابة مؤكدة بمرض كوفيد 19، لتصبح بذلك أحدث دولة تتفوق على الإجمالي في الصين، حيث بدأ الوباء.

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كما تم تسجيل ما لا يقل عن 1770 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في باكستان.

رفعت الدولة حظرها على الصعيد الوطني في أوائل شهر مايو، على الرغم من استمرار معدل الإصابات الجديدة في الارتفاع. يمكن أن يكون ذلك جزئيًا بسبب زيادة الاختبارات من قبل الحكومة، خاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلن رئيس الوزراء عمران خان في وقت سابق من هذا الأسبوع أن حكومته تعمل على اتخاذ إجراءات لإعادة فتح السياحة الداخلية. حتى الآن، لا تزال الفنادق والمطاعم مغلقة.

وقد أبلغت الصين عن 84،160 حالة إصابة بفيروسات كورونا و4638 حالة وفاة.

