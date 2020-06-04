كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر باكستان تمتلك حالات إصابة بكورونا أكثر من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات في باكستان، إن لديها الآن 85264 حالة اصابة مؤكدة بمرض كوفيد 19، لتصبح بذلك أحدث دولة تتفوق على الإجمالي في الصين، حيث بدأ الوباء.

كما تم تسجيل ما لا يقل عن 1770 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في باكستان.

رفعت الدولة حظرها على الصعيد الوطني في أوائل شهر مايو، على الرغم من استمرار معدل الإصابات الجديدة في الارتفاع. يمكن أن يكون ذلك جزئيًا بسبب زيادة الاختبارات من قبل الحكومة، خاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلن رئيس الوزراء عمران خان في وقت سابق من هذا الأسبوع أن حكومته تعمل على اتخاذ إجراءات لإعادة فتح السياحة الداخلية. حتى الآن، لا تزال الفنادق والمطاعم مغلقة.

وقد أبلغت الصين عن 84،160 حالة إصابة بفيروسات كورونا و4638 حالة وفاة.

