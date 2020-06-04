كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيروس كورونا: الملكة إليزابيث الثانية في صورة خارج القصر لأول مرة منذ فرض الحجر الصحي.

تم تصوير الملكة إليزابيث الثانية وهي تركب الخيل في أرجاء قلعة وندسور الملكية خلال عطلة نهاية الأسبوع في لقطات شاركها الحساب الرسمي للعائلة الملكية يوم الأحد.

في الصور، شوهدت الملكة البالغة من العمر 94 عامًا وهي تمتطي صهوة حصان في سن الـ 14 يدعى بالمورال فيرن، خلال نهاية الأسبوع. يُظهر المنشور أيضًا العديد من الصور القديمة للملكة إليزابيث مع الخيول.

وجاء في وصف الصورة: “الملكة مصورة وهي تركب مورال فيرن في متنزه وندسور نهاية الأسبوع”. “لقد استمتعت جلالتها بركوب الخيل منذ الطفولة وهي تشارك بشكل كبير في رعاية الخيول التي تمتلكها للتربية وركوب الخيل والسباق”.

وفقا لبي بي سي، هذه هي المرة الأولى التي شوهدت فيها الملكة إليزابيث – والتي يقال إنها تركب الخيل بانتظام على أرض وندسور – منذ بدء الحجر الصحي بسبب جائجة كورونا وقد كانت آخر صورة عامة التقطتها الملكة في مارس، والتي أظهرت أنها انتقلت، تاركةً قصر باكنجهام.

في الشهر الماضي، أفيد أن الملكة تستغل معظم وقتها في الحجر الصحي كما قالت مصادر أخرى إنها كانت تستمتع برفقة زوجها دوق إدنبره البالغ 98 عاما،.

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وقالت صديقة لمجلة فانيتي فير: “من أجمل الأشياء بالنسبة للملكة أنها ستقضي وقتًا أطول مع زوجها أكثر مما تفعله عادةً”. “لقد تناولوا العشاء معًا في المساء. إنها تركب كل يوم وهي تحقق أقصى درجة استفادة من هذا الوقت “.

كما أكد مساعدو القصر أن الملكة لا تزال تجري مكالماتها الهاتفية الأسبوعية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي تعافى من فيروس كورونا في أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، تمتع الأمير هاري وجدّة الأمير ويليام بركوب الخيل اليومي حول مكان الإقامة. وقالت مصادر مطلعة للمجلة أنها “في حالة معنوية ممتازة”.

على الرغم من قضاء وقتها بعيدًا عن قصر باكنغهام، ألقت الملكة خطابًا متلفزًا نادرًا في أبريل، في ذروة جائحة فيروس كورونا، حيث عرضت رسالة أمل لبلدها الأم.