كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة SpaceX تنجح في إطلاق أول مركبة فضائية بعد 18 عامًا من العمل.

تمكن رائدا الفضاء الأمريكيين، بوب بنكين ودوغ هيرلي من الهبوط بالكبسولة الفضائية التي كانت تقلهما، في أول إطلاق لمركبة مأهولة إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية منذ عام 2011، في المحطة الفضائية الدولية.

رست المركبة الفضائية Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX في محطة الفضاء في الساعة 10:16 صباحًا بالتوقيت الشرقي ET صباح الأحد بعد إطلاقها من مركز Kennedy للفضاء في فلوريدا يوم السبت والسفر 19 ساعة.

ظهر بينكن و هيرلي مبتسمين من الكبسولة حوالي الساعة 1:15 مساءً بالتوقيت الشرقي. وقد استقبلهم زميل رائد الفضاء في وكالة ناسا كريستوفر كاسيدي ورائدا الفضاء الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر ، اللذان كانا بالفعل على متن المختبر المداري.

اتصل مدير شركة ناسا جيم بريدنستين بالمحطة من مركز مراقبة وكالة الفضاء في هيوستن، تكساس. وأضاف بريدنشتاين “نحن فخورون للغاية بكل ما قمت به من أجل بلدنا، وفي الواقع، لإلهام العالم”.

وعندما سُئل عن رحلة رائدي الفضاء بنكين وهيرلي والتي استغرقت 19 ساعة إلى محطة الفضاء، قال هيرلي إنه “لا يمكن أن يكون أكثر سعادة” حول أداء مركبة Crew Dragon من شركة SpaceX.

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تمكن رواد الفضاء من النوم لبضع ساعات ومشاركة الوجبات واستخدام المرحاض على متن الطائرة خلال رحلتهم. قال هيرلي: “كانت Crew Dragon مركبة رائعة، وكان لدينا تدفق جيد للهواء، لذا فقد أمضينا أمسيات جميلة”.

لقد نجح طاقم التنين ورواد الفضاء الآن في تحقيق معلمين رئيسيين – الإطلاق والهبوط – دون مواجهة أي مشاكل رئيسية. هذا فوز كبير لشركة SpaceX، التي كانت تعمل لأجل هذه اللحظة منذ تأسيس الشركة في عام 2002.

وأطلقت “SpaceX” أول رحلة فضائية لها العام الماضي، ولكن لم يكن على متنها سوى دمية، لذا كانت هذه هي الرحلة الأولى المأهولة ببشر للشركة الأمريكية.

إنها أيضًا نقطة احتفال لوكالة ناسا، التي اتخذت القرار المثير للجدل بأن تطلب من القطاع الخاص تصميم مركبات للنقل إلى محطة الفضاء الدولية بعد تقاعد برنامج مكوك الفضاء في عام 2011. وقد أقامت وكالة ناسا منذ فترة طويلة شراكة مع القطاع الخاص، لكنها لم تُسلّم من قبل عملية تصميم وتطوير واختبار مركبة فضائية مصنفة من قبل الإنسان إلى شركة تجارية.

بعد التأخيرات وحواجز التنمية وبعض حواجز الطرق السياسية، فإن الإطلاق الأول الناجح لرواد الفضاء سيحقق فوزًا كبيرًا للأشخاص داخل وكالة الفضاء الذين يأملون في الاستمرار في استخدام عقود تجارية أكثر شمولاً. وهذا يشمل طموحات وكالة ناسا لنقل الناس على سطح القمر في عام 2024.