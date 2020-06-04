يافا: إغلاق مدارس إثر اكتشاف إصابات بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت المدارس الثانوية في مدينة يافا، ضبيطا، تيراسنطا، الفرير، أجيال ويافا المستقبل، أبوابها أمام الطلاب، وتقرر التعليم عن بعد لكل طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك بسبب التزايد المستمر في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب المعلومات المتوفرة، أغلقت مدارس في يافا، وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها، إذ تقرر إغلاق مدرسة ضبيطا بالمدينة إثر إصابة إحدى المعلمات بالفيروس، وتقرر تعطيل الدراسة فيها وإرسال كافة الطاقم التعليمي والطلاب إلى الحجر الصحي.
وفي مدرسة تراسنطا الثانوية، تقرر تعليق الدراسة من الصف السابع ولغاية الصف الثاني عشر، وذلك بعد إصابة أحد الطلاب بالفيروس، وطلبت المدرسة من الأهالي عدم إرسال أبنائهم بدءا من اليوم ولغاية إصدار تعليمات أخرى، وذلك بحسب قرارات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
وفي مدرسة الفرير، أعلنت الإدارة عن تعطيل الدراسة بعد إصابة طالب من الصف السادس "أ" بفيروس كورونا.
وعلى ما يبدو، انتشر فيروس في يافا، وعليه فإن الأهالي مطالبون بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والالتزام بالتعليمات، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
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