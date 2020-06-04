النقب: العثور على بقايا جثة داخل سيارة محروقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على بقايا جثة داخل سيارة مشتعلة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.
ووفقا للشرطة فإنه "وصل بلاغ إلى مركز الشرطة، صباح اليوم، حول اشتعال النيران بسيارة قديمة. وبعد الانتهاء من إخماد النيران، تم العثور على بقايا جثة داخل السيارة المشتعلة".
إلى ذلك، باشر محققو الشرطة الذين وصلوا إلى المكان بالتحقيق في ملابسات الحادثة، ولم تفصح الشرطة عن أي تفاصيل لغاية الآن.
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