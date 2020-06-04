ضبط سلاح واعتقال شخصين في الجليل والنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضبطت الشرطة في قرية يافة الناصرة، بندقية وعبوة ناسفة وذخيرة. وتم توقيف شاب (25 عاما) بشبهة حيازتها. ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة بطلب تمديد اعتقاله، اليوم الخميس.

ووفقا للشرطة فإنه منذ مطلع العام 2020 تم في منطقة الجليل، شمالي البلاد، ضبط 210 قطعة سلاح و36 عبوة ناسفة و94 قنبلة و223 زجاجة حارقة.

وقدمت 187 لائحة اتهام ضد جناة بحيازة واستخدام وتجارة الأسلحة و188 متهما تم توقيفهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

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وفي منطقة النقب، جنوبي البلاد، قام أفراد من الشرطة ووحدة "حرس الحدود" بمداهمة وتفتيش داخل مجمع سكني في قرية عرعرة النقب.

ووفقا للشرطة فإنه خلال التفتيش ضبط أفراد الشرطة داخل خزانة المطبخ موادا تشتبه بأنها مخدرات خطرة من نوع الحشيش بوزن 2 كيلوغرام، كما ضبطوا 5 قطع أجزاء سلاح وكميات من المفرقعات، التي تعتبر موادا متفجرة، ومن شأنها أن تؤدي إلى أضرار لمستخدمها مع تفعيلها دون تصريح لحيازتها.

واعتقلت الشرطة مشتبها به (27 عاما) من سكان القرية، ومددت المحكمة فترة توقيفه من حين إلى آخر حتى قدمت النيابة لائحة اتهام ضده، نسبت إليه التهم الموجهة ضده.